Раздел: Культура
Дочь Сумской порадовала нежным снимком
Тоня Паперная поделилась архивным фото.
Антонина Паперная поделилась с подписчиками архивной фотографией. Снимок был сделан в 2014 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото актриса в пестром сарафане позирует посреди поля.
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Отметим, что тогда у Тони был русый цвет волос. Сейчас же звезда стала блондинкой. Но, глядя на это фото, Тоня решила, что пора вернуться к более темному оттенку волос.
Антонина Паперная поделилась с подписчиками архивной фотографией. Снимок был сделан в 2014 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото актриса в пестром сарафане позирует посреди поля.
Читайте также: Внучка Ротару порадовала нежным снимком
Отметим, что тогда у Тони был русый цвет волос. Сейчас же звезда стала блондинкой. Но, глядя на это фото, Тоня решила, что пора вернуться к более темному оттенку волос.
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