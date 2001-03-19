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Раздел: Культура  
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Дочь Сумской порадовала нежным снимком

Дочь Сумской порадовала нежным снимкомТоня Паперная поделилась архивным фото.

Антонина Паперная поделилась с подписчиками архивной фотографией. Снимок был сделан в 2014 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

На фото актриса в пестром сарафане позирует посреди поля.

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Отметим, что тогда у Тони был русый цвет волос. Сейчас же звезда стала блондинкой. Но, глядя на это фото, Тоня решила, что пора вернуться к более темному оттенку волос.

Дочь Сумской порадовала нежным снимком
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 Теги: Тоня Паперная, фото

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Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
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