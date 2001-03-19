Раздел: Культура
Иванка Трамп удивила поклонников стильным образом
Иванка Трамп выбрала комбинезон от Габриэлы Гирст.
Дочь действующего президента США Дональда Трампа продолжает активную работу над развитием молодежных инициатив. Так, Иванка Трамп организовала встречу со студентами и активистами в Белом доме, где показала новое стильное платье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующие фотографии появились на Instagram странице политика.
Как известно, Иванка Трамп не любит бездельничать, поэтому активно работает над воплощением своих проектов. Так, совместно с министром труда Александером Акоста она встретилась с лидерами молодежных организаций и студентами, с которыми обсудила вопросы трудоустройства и экономического развития США.
Вместе с министром Акоста имела честь встретиться с молодежными активистами и студентами, чтобы обсудить работу Администрации Президента и решить вопросы, которые их больше всего беспокоят: семья, трудоустройство, образование и экономическое процветание страны, – написала Иванка Трамп.
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На встрече политик выглядела роскошно, продемонстрировав стильный официальный стиль одежды. Иванка Трамп выбрала комбинезон от стилиста и дизайнера Габриэлы Гирст. Модный "лук" политик дополнила черной водолазкой и обувью на каблуках. Идеальная укладка волос и нежный макияж добавили образу легкости.
Дочь действующего президента США Дональда Трампа продолжает активную работу над развитием молодежных инициатив. Так, Иванка Трамп организовала встречу со студентами и активистами в Белом доме, где показала новое стильное платье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующие фотографии появились на Instagram странице политика.
Как известно, Иванка Трамп не любит бездельничать, поэтому активно работает над воплощением своих проектов. Так, совместно с министром труда Александером Акоста она встретилась с лидерами молодежных организаций и студентами, с которыми обсудила вопросы трудоустройства и экономического развития США.
Вместе с министром Акоста имела честь встретиться с молодежными активистами и студентами, чтобы обсудить работу Администрации Президента и решить вопросы, которые их больше всего беспокоят: семья, трудоустройство, образование и экономическое процветание страны, – написала Иванка Трамп.
Читайте также: Мелания Трамп удивила сеть стильным образом
На встрече политик выглядела роскошно, продемонстрировав стильный официальный стиль одежды. Иванка Трамп выбрала комбинезон от стилиста и дизайнера Габриэлы Гирст. Модный "лук" политик дополнила черной водолазкой и обувью на каблуках. Идеальная укладка волос и нежный макияж добавили образу легкости.
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