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Раздел: Культура  
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Украинские пограничники не пустили в страну известного российского продюсера

Украинские пограничники не пустили в страну известного российского продюсераОсновная причина это – неоднократное посещение временно оккупированных территорий.

Бывшего продюсера двух культовых групп "Наутилус Помпилиус" и "Би-2" Александра Пономарева, известного по прозвищу "Хип", не пустили в Украину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Экс-продюсер сообщил, что посетить Украину ему понадобилось по семейным обстоятельствам – перевезти тяжелобольного отца из Москвы в Одессу через Беларусь. "Мы, вчера, на специально оборудованном автобусе на украинских номерах перевозили из Москвы в Одессу к родной сестре тяжело больного отца. Экипаж - два водителя-хохла, дочь Вероника, друг Вася, и сиделка-узбечка Соня. Первая половина пути пролетела более-менее, хотя отцу становилось хуже и хуже, он, вообще, перестал понимать, где находится", - написал Пономарев. Он отметил, что украинские пограничники сначала пошли навстречу и помогли доставить специальный прибор для биометрического контроля прямо в салон микроавтобуса, так как отец Пономарева не может ходить. А потом экс-продюсера пригласили на отдельный разговор, где, как он утверждает, его начали травить.

"В комнате пять человек, включенная камера, и один человек, который все записывал. Я сразу все понял, но был уверен, что в такой ситуации ничего страшного не произойдёт, и это - необходимая формальность. Но злобные улыбки, лютая ненависть в глазах дали мне понять, что сейчас случится беда. Они сразу начали называть меня Хипом, всем видом дав понять, что наконец-то им попалась крупная рыбешка, и они всё про меня знают.

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Видимо, быстро прошерстив сети и Инстаграм, они не сомневались, что каждый год, все свои лучшие дни, я провожу в Крыму. Это было глупо отрицать, потому что и все крымские фото - самые счастливые. Началась настоящая травля", - написал Александр Пономарев.
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 Теги: Украинские пограничники, продюсер

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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