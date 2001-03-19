Раздел: Культура
Американская певица Бейонсе покорила публику изысканным нарядом
Многие признались звезде в любви и отметили ее оригинальность.
Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье. Звезда показала скромный наряд, который очень ей к лицу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Популярная певица не боится экспериментировать с модными луками и каждый раз демонстрирует неожиданные наряды. Так, для новой фотосессии Бейонсе выбрала молочное платье с птицами, которое невероятно подходило знаменитости. Нежный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды.
Необычный лук Бейонсе дополнила прозрачными туфлями и сумкой-портфелем. Кроме этого, звезда надела немало украшений, которые добавили повседневному образу изысканности и элегантности. Бейонсе сделала стильный макияж с акцентом на губы и уложила роскошные волосы в привычную прическу.
Читайте также: Бейонсе сразила публику наповал откровенным нарядом с глубоким декольте
Такой благородный образ леди изрядно понравился поклонникам Бейонсе. "Королева", "Такая прекрасная, замечательная", "Она выбрала одежду, как у моей мамы. Но все очень стильно", "Красивая", "Идеальная", – не сдерживали восторга пользователи соцсети.
Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье. Звезда показала скромный наряд, который очень ей к лицу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Популярная певица не боится экспериментировать с модными луками и каждый раз демонстрирует неожиданные наряды. Так, для новой фотосессии Бейонсе выбрала молочное платье с птицами, которое невероятно подходило знаменитости. Нежный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды.
Необычный лук Бейонсе дополнила прозрачными туфлями и сумкой-портфелем. Кроме этого, звезда надела немало украшений, которые добавили повседневному образу изысканности и элегантности. Бейонсе сделала стильный макияж с акцентом на губы и уложила роскошные волосы в привычную прическу.
Читайте также: Бейонсе сразила публику наповал откровенным нарядом с глубоким декольте
Такой благородный образ леди изрядно понравился поклонникам Бейонсе. "Королева", "Такая прекрасная, замечательная", "Она выбрала одежду, как у моей мамы. Но все очень стильно", "Красивая", "Идеальная", – не сдерживали восторга пользователи соцсети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
678
0
Оставьте свой комментарий