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Раздел: Культура  
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Американская певица Бейонсе покорила публику изысканным нарядом

Американская певица Бейонсе покорила публику изысканным нарядомМногие признались звезде в любви и отметили ее оригинальность.

Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье. Звезда показала скромный наряд, который очень ей к лицу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Популярная певица не боится экспериментировать с модными луками и каждый раз демонстрирует неожиданные наряды. Так, для новой фотосессии Бейонсе выбрала молочное платье с птицами, которое невероятно подходило знаменитости. Нежный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды.

Необычный лук Бейонсе дополнила прозрачными туфлями и сумкой-портфелем. Кроме этого, звезда надела немало украшений, которые добавили повседневному образу изысканности и элегантности. Бейонсе сделала стильный макияж с акцентом на губы и уложила роскошные волосы в привычную прическу.

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Такой благородный образ леди изрядно понравился поклонникам Бейонсе. "Королева", "Такая прекрасная, замечательная", "Она выбрала одежду, как у моей мамы. Но все очень стильно", "Красивая", "Идеальная", – не сдерживали восторга пользователи соцсети.

Американская певица Бейонсе покорила публику изысканным нарядом
Американская певица Бейонсе покорила публику изысканным нарядом
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 Теги: Бейонсе, наряд

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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