Раздел: Культура
Умерла первая победительница Евровидения
Лиз Ассия начинала карьеру как танцовщица.
Победительница первого песенного конкурса "Евровидение" Лиз Ассия умерла. Представительнице Швейцарии было 94 года.
Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Лиз Ассия начинала карьеру как танцовщица, однако впоследствии стала певицей. В 1956 году она приняла участие в первом песенном конкуре Евровидение, который проходил в швейцарском Лугано, и победила.
Читайте также: Джамала восхитила прозрачным платьем
Видео выступления победительницы "Евровидение-1956" Лиз Ассии на конкурсе.
Победительница первого песенного конкурса "Евровидение" Лиз Ассия умерла. Представительнице Швейцарии было 94 года.
Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Лиз Ассия начинала карьеру как танцовщица, однако впоследствии стала певицей. В 1956 году она приняла участие в первом песенном конкуре Евровидение, который проходил в швейцарском Лугано, и победила.
Читайте также: Джамала восхитила прозрачным платьем
Видео выступления победительницы "Евровидение-1956" Лиз Ассии на конкурсе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
770
0
Оставьте свой комментарий