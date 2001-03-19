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Умерла первая победительница Евровидения

Умерла первая победительница ЕвровиденияЛиз Ассия начинала карьеру как танцовщица.

Победительница первого песенного конкурса "Евровидение" Лиз Ассия умерла. Представительнице Швейцарии было 94 года.

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Лиз Ассия начинала карьеру как танцовщица, однако впоследствии стала певицей. В 1956 году она приняла участие в первом песенном конкуре Евровидение, который проходил в швейцарском Лугано, и победила.

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Видео выступления победительницы "Евровидение-1956" Лиз Ассии на конкурсе.



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 Теги: Лиз Ассия, победительница Евровидения

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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