Раздел: Культура
Скандальная звезда потеряла кольцо за 2 миллиона долларов
Драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.
Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Крис Зилка. Ценное кольцо звезда потеряла на вечеринке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью, сообщает журнал Elle.
37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.
Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.
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В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла,– рассказал инсайдер.
Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Крис Зилка. Ценное кольцо звезда потеряла на вечеринке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью, сообщает журнал Elle.
37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.
Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.
Читайте также: Скандальная Пэрис Хилтон выступила в Одессе за 50 тысяч долларов
В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла,– рассказал инсайдер.
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