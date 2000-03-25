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Раздел: Культура  
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Скандальная звезда потеряла кольцо за 2 миллиона долларов

Скандальная звезда потеряла кольцо за 2 миллиона долларовДрагоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.

Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Крис Зилка. Ценное кольцо звезда потеряла на вечеринке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью, сообщает журнал Elle.

37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.

Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.

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В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла,– рассказал инсайдер.
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 Теги: Пэрис Хилтон, кольцо

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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