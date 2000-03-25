Раздел: Культура
На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Фестиваль начнётся 12 апреля.
Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.
Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах по-прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, и другие гости.
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Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.
Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.
Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах по-прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, и другие гости.
Читайте также: Андрей Данилко сыграет неожиданную роль в новой комедии
Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.
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