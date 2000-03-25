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Раздел: Культура  
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На Каннском кинофестивале запретили делать селфи

На Каннском кинофестивале запретили делать селфи Фестиваль начнётся 12 апреля.

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.

Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах по-прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, и другие гости.

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Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.
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 Теги: фестиваль, селфи

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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