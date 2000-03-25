Раздел: Культура
Ким Кардашьян удивила поклонников стройной фигурой
В Insagram знаменитости появилась интересная фотография.
Ким Кардашьян, известная в качестве модели далеко за пределами США, продолжает радовать фолловеров своими новыми фото. На одном из них она выглядит в купальнике настоящей худышкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Снимок она разместила в своём аккаунте в Instagram. На нём она позирует в достаточно сексуальном купальнике серебристого цвета на фоне океана. Наряд модели дополнили туфли с высоким каблуком и лёгкая накидка.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Кардашьян сложила руки над головой, а правую ногу выставила слегка вперёд. Поза, как сообщили подписчики, вполне соответствует её наряду.
Ким Кардашьян, известная в качестве модели далеко за пределами США, продолжает радовать фолловеров своими новыми фото. На одном из них она выглядит в купальнике настоящей худышкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Снимок она разместила в своём аккаунте в Instagram. На нём она позирует в достаточно сексуальном купальнике серебристого цвета на фоне океана. Наряд модели дополнили туфли с высоким каблуком и лёгкая накидка.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Кардашьян сложила руки над головой, а правую ногу выставила слегка вперёд. Поза, как сообщили подписчики, вполне соответствует её наряду.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Оставьте свой комментарий