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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян удивила поклонников стройной фигурой

Ким Кардашьян удивила поклонников стройной фигурой В Insagram знаменитости появилась интересная фотография.

Ким Кардашьян, известная в качестве модели далеко за пределами США, продолжает радовать фолловеров своими новыми фото. На одном из них она выглядит в купальнике настоящей худышкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Снимок она разместила в своём аккаунте в Instagram. На нём она позирует в достаточно сексуальном купальнике серебристого цвета на фоне океана. Наряд модели дополнили туфли с высоким каблуком и лёгкая накидка.

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Кардашьян сложила руки над головой, а правую ногу выставила слегка вперёд. Поза, как сообщили подписчики, вполне соответствует её наряду.

Ким Кардашьян удивила поклонников стройной фигурой
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 Теги: Ким Кардашьян, фигура

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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