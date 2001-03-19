» » Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото
Раздел: Культура  
0

Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото

Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото Девочку назвали Сторми, на данный момент ей менее двух месяцев.

Поклонники 20-летней звезды телешоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер обсуждают ее сходство с дочерью Сторми. Незадолго до того, как малышке исполнилось два месяца, Кайли поделилась селфи, на которых впервые можно рассмотреть лицо ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Если ты Кардашьян, то не можешь быть слишком молод, чтобы дуть губки для селфи. Дочь Кайли Дженнер Сторми, которой 1 апреля исполнится два месяца, похоже, уже усвоила правила игры. На серии черно-белых селфи, которыми поделилась в Instagram звезда реалити-шоу, малышка позирует наравне с мамой.

"Какая она милая! Так похожа на маму!" – в комментариях поклонники не сдерживали чувств.

Особо внимательные подписчики смогли рассмотреть не только внешнюю схожесть мамы и дочки, но и кольцо на безымянном пальце Кайли. Впрочем, поздравления с помолвкой Дженнер пока оставила без комментариев.

Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи

Связывать сябя узами брака с отцом Сторми, 25-летним рэпером Трэвисом Скоттом, она пока не спешит. Несмотря на то что в воспитании дочери принимают участие оба, живут молодые родители порознь.

Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото
Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кайли Дженнер, дочь, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     153
     0

Похожие новости по теме

Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном наряде Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном наряде

Звезда опубликовала несколько снимков в Инстаграме.

Кайли Дженнер позировала украинскому фотографу Кайли Дженнер позировала украинскому фотографу

Кайли Дженнер регулярно сотрудничает с украинкой Сашей Самсоновой

Кайли Дженнер показала, что роды не повлияли на ее фигуру Кайли Дженнер показала, что роды не повлияли на ее фигуру

Двадцатилетняя звезда поделилась новой фотографией в Instagram.

Кайли Дженнер побаловала фанатов фотосессией в бикини Кайли Дженнер побаловала фанатов фотосессией в бикини

Модель отметила двадцатилетие.

Кайли Дженнер: Кайли Дженнер: "Я была одержима инъекциями"

Кайли Дженнер впервые рассказала о пластических операциях.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх