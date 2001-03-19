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Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото
Девочку назвали Сторми, на данный момент ей менее двух месяцев.
Поклонники 20-летней звезды телешоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер обсуждают ее сходство с дочерью Сторми. Незадолго до того, как малышке исполнилось два месяца, Кайли поделилась селфи, на которых впервые можно рассмотреть лицо ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Если ты Кардашьян, то не можешь быть слишком молод, чтобы дуть губки для селфи. Дочь Кайли Дженнер Сторми, которой 1 апреля исполнится два месяца, похоже, уже усвоила правила игры. На серии черно-белых селфи, которыми поделилась в Instagram звезда реалити-шоу, малышка позирует наравне с мамой.
"Какая она милая! Так похожа на маму!" – в комментариях поклонники не сдерживали чувств.
Особо внимательные подписчики смогли рассмотреть не только внешнюю схожесть мамы и дочки, но и кольцо на безымянном пальце Кайли. Впрочем, поздравления с помолвкой Дженнер пока оставила без комментариев.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Связывать сябя узами брака с отцом Сторми, 25-летним рэпером Трэвисом Скоттом, она пока не спешит. Несмотря на то что в воспитании дочери принимают участие оба, живут молодые родители порознь.
Поклонники 20-летней звезды телешоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер обсуждают ее сходство с дочерью Сторми. Незадолго до того, как малышке исполнилось два месяца, Кайли поделилась селфи, на которых впервые можно рассмотреть лицо ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Если ты Кардашьян, то не можешь быть слишком молод, чтобы дуть губки для селфи. Дочь Кайли Дженнер Сторми, которой 1 апреля исполнится два месяца, похоже, уже усвоила правила игры. На серии черно-белых селфи, которыми поделилась в Instagram звезда реалити-шоу, малышка позирует наравне с мамой.
"Какая она милая! Так похожа на маму!" – в комментариях поклонники не сдерживали чувств.
Особо внимательные подписчики смогли рассмотреть не только внешнюю схожесть мамы и дочки, но и кольцо на безымянном пальце Кайли. Впрочем, поздравления с помолвкой Дженнер пока оставила без комментариев.
Читайте также: На Каннском кинофестивале запретили делать селфи
Связывать сябя узами брака с отцом Сторми, 25-летним рэпером Трэвисом Скоттом, она пока не спешит. Несмотря на то что в воспитании дочери принимают участие оба, живут молодые родители порознь.
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