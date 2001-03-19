Раздел: Культура
В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении"
На момент смерти женщине было 94 года.
Умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Такое сообщение появилось на сайте конкурса. Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 лет.
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В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.
Умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Такое сообщение появилось на сайте конкурса. Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 лет.
Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников стройной фигурой
В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.
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