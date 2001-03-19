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Раздел: Культура  
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В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении"

В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении" На момент смерти женщине было 94 года.

Умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Такое сообщение появилось на сайте конкурса. Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 лет.

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В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

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 Теги: Евровидение, Лиз Ассиа

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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