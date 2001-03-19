В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении"

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Недавно известная украинская певица Камалия заявила представителям средств массовой информации о том, что после британского телевизионного проекта «Знакомитесь, русские» («Meet the Russians») она настолько покорила публику, что многие жители Великобритании, которые моментально стали ее фанатами, захотели, чтобы певица приняла