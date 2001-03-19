Раздел: Культура
Экс-ВиаГра примерила оригинальное платье
Певица похвасталась стройной фигурой.
Альбина Джанабаева на днях побывала на вечеринке, посвященной 15-летнему юбилею бренда Cartier, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На светский раут звезду сопровождал ее супруг Валерий Меладзе.
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Для выхода в свет Альбина выбрала голубое платье, расшитое сверкающими стразами. Элегантный наряд асимметричного кроя подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.
Альбина Джанабаева на днях побывала на вечеринке, посвященной 15-летнему юбилею бренда Cartier, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На светский раут звезду сопровождал ее супруг Валерий Меладзе.
Читайте также: Платье солистки ВиаГра «освистали»
Для выхода в свет Альбина выбрала голубое платье, расшитое сверкающими стразами. Элегантный наряд асимметричного кроя подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.
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