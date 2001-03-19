» » Экс-ВиаГра примерила оригинальное платье
Раздел: Культура  
0

Экс-ВиаГра примерила оригинальное платье

Экс-ВиаГра примерила оригинальное платьеПевица похвасталась стройной фигурой.

Альбина Джанабаева на днях побывала на вечеринке, посвященной 15-летнему юбилею бренда Cartier, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На светский раут звезду сопровождал ее супруг Валерий Меладзе.

Читайте также: Платье солистки ВиаГра «освистали»

Для выхода в свет Альбина выбрала голубое платье, расшитое сверкающими стразами. Элегантный наряд асимметричного кроя подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.

Экс-ВиаГра примерила оригинальное платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Альбина Джанабаева, платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:30 » Автор: Татьяна Ларина
     86
     0

Похожие новости по теме

Альбина Джанабаева похвасталась фигурой в соблазнительном платье Альбина Джанабаева похвасталась фигурой в соблазнительном платье

Красотке любой наряд к лицу.

Альбина Джанабаева покорила новым образом Альбина Джанабаева покорила новым образом

Поклонники восхищены.

Экс-ВиаГра поразила стройной фигурой в стильном наряде Экс-ВиаГра поразила стройной фигурой в стильном наряде

Супруга Валерия Меладзе очаровала поклонников своим видом.

Экс-ВиаГра поразила стройной фигурой в купальнике Экс-ВиаГра поразила стройной фигурой в купальнике

Супруга Валерия Меладзе позировала на пляже.

Платье солистки ВиаГра «освистали» Платье солистки ВиаГра «освистали»

Эрику Герцег обсмеяли за ее наряд.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх