Раздел: Культура
Полякова показала подросшую красавицу-дочь
Поклонники восхищены поразительным сходством Оли Поляковой и ее дочери Маши.
Все чаще певица Оля Полякова публикует фотографии своих дочерей Маши и Алисы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
И если маленькая Алиса все же реже появляется в блоге своей звездной мамы, то найти снимки Маши — не проблема. Так, новым кадром с дочкой артистка поделилась буквально на днях.
На фото Оля и ее дочь запечатлены крупным планом, поэтому поклонники смогли рассмотреть их внимательней. И все сошлись во мнении, что Маша растет точной копией своей знаменитой мамы! Единственное отличие — цвет волос.
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«Моя зюзька!» — прокомментировала Оля снимок с Машей.
Все чаще певица Оля Полякова публикует фотографии своих дочерей Маши и Алисы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
И если маленькая Алиса все же реже появляется в блоге своей звездной мамы, то найти снимки Маши — не проблема. Так, новым кадром с дочкой артистка поделилась буквально на днях.
На фото Оля и ее дочь запечатлены крупным планом, поэтому поклонники смогли рассмотреть их внимательней. И все сошлись во мнении, что Маша растет точной копией своей знаменитой мамы! Единственное отличие — цвет волос.
Читайте также: Оля Полякова показала свою естественную красоту
«Моя зюзька!» — прокомментировала Оля снимок с Машей.
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