Раздел: Культура
Ани Лорак поделилась свежим снимком
Певица очаровала своей красотой.
Ани Лорак прилетела в Сан-Франциско. Именно здесь состоится очередной концерт украинской исполнительницы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
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А до концерта звезда отправилась на прогулку по городу. Поскольку сейчас в Сан-Франциско не очень жарко, Каролина облачилась в джинсы и коричневую дубленку. Образ артистки дополнили аксессуары черного цвета: сумка, обувь и очки от солнца.
Ани Лорак прилетела в Сан-Франциско. Именно здесь состоится очередной концерт украинской исполнительницы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Настя Каменских поделилась свежим снимком
А до концерта звезда отправилась на прогулку по городу. Поскольку сейчас в Сан-Франциско не очень жарко, Каролина облачилась в джинсы и коричневую дубленку. Образ артистки дополнили аксессуары черного цвета: сумка, обувь и очки от солнца.
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