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Раздел: Культура  
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Ани Лорак поделилась свежим снимком

Ани Лорак поделилась свежим снимком Певица очаровала своей красотой.

Ани Лорак прилетела в Сан-Франциско. Именно здесь состоится очередной концерт украинской исполнительницы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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А до концерта звезда отправилась на прогулку по городу. Поскольку сейчас в Сан-Франциско не очень жарко, Каролина облачилась в джинсы и коричневую дубленку. Образ артистки дополнили аксессуары черного цвета: сумка, обувь и очки от солнца.

Ани Лорак поделилась свежим снимком
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 Теги: Ани Лорак, Сан-Франциско

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Сегодня, 16:09 » Автор: Татьяна Ларина
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