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Известная актриса кардинально сменила имидж ради новой роли
Перевоплощение Пенелопы Крус в сериале было достаточно легким.
Голливудская актриса Пенелопа Круз сменила имидж для съемок 2 сезона сериала "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Звезду едва можно узнать на кадрах кинокартины, ведь все сторонники привыкли к образу зажигательной брюнетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, сериал рассказывает об убийстве дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Премьера многосерийной киноленты состоялась в январе 2018 года, а сам сюжет основан на популярной книге писательницы Марин Орт "Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская засада в истории США".
Одну из главных ролей сыграла испанская актриса Пенелопа Круз, сообщает Vogue. Зажигательная брюнетка перевоплотилась в блондинку, сыграв роль жены известного дизайнера Донателлы Версаче. В 9 сериях, представленных в начале года, Пенелопа Круз показала путь успеха знаменитости и надела легендарное платье, которое, по словам экспертов, войдет в историю.
Это было такое знаковое платье. Мы уверены, что именно это платье расскажет историю о том, как бренд стал знаменитым,– рассказали художники по костюмам Лу Ейрич и Эллисон Лич.
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Звезда и так была поклонницей бренда Versacе, поэтому ей только подобрали роскошные наряды. Одежда полностью воспроизвела стиль Донателлы Версаче в то время, поэтому в киноленте актриса часто носит вышитые корсеты и черные платья.
Голливудская актриса Пенелопа Круз сменила имидж для съемок 2 сезона сериала "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Звезду едва можно узнать на кадрах кинокартины, ведь все сторонники привыкли к образу зажигательной брюнетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, сериал рассказывает об убийстве дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Премьера многосерийной киноленты состоялась в январе 2018 года, а сам сюжет основан на популярной книге писательницы Марин Орт "Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская засада в истории США".
Одну из главных ролей сыграла испанская актриса Пенелопа Круз, сообщает Vogue. Зажигательная брюнетка перевоплотилась в блондинку, сыграв роль жены известного дизайнера Донателлы Версаче. В 9 сериях, представленных в начале года, Пенелопа Круз показала путь успеха знаменитости и надела легендарное платье, которое, по словам экспертов, войдет в историю.
Это было такое знаковое платье. Мы уверены, что именно это платье расскажет историю о том, как бренд стал знаменитым,– рассказали художники по костюмам Лу Ейрич и Эллисон Лич.
Читайте также: Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж
Звезда и так была поклонницей бренда Versacе, поэтому ей только подобрали роскошные наряды. Одежда полностью воспроизвела стиль Донателлы Версаче в то время, поэтому в киноленте актриса часто носит вышитые корсеты и черные платья.
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