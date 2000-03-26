"Я не беременна, я просто толстая": американская актриса прокомментировала слухи

Дрю Бэрримор опровергла информацию о новой беременности.



43-летняя актриса и мама двоих детей Дрю Бэрримор откровенно рассказала телеведущему Джеймсу Кордену о своей физической форме, сообщает



По словам Дрю Бэрримор, во время съемок сериала «Диета из Санта-Клариты» она придерживается вегетарианской диеты и практически каждый день занимается спортом. «Но когда съемки заканчиваются, я ем, как свинья», — признает Дрю. Она говорит, что набор веса замечают не только ее домашние, но даже незнакомцы, из-за которых потом в Интернете ползут слухи о ее третьей беременности. Однажды поклонница остановила ее в ресторане, где Бэрримор обедала с друзьями и их детьми.



"Она и говорит: боже, сколько у вас детей! А я отвечаю — да нет же, моих только двое. А она — ну и, конечно, еще один на подходе? Пришлось ответить: я просто толстая сейчас!" — вспоминает актриса.



После Джеймс Корден предложил ей игру-вызов: назвать самого неталантливого партнера по фильму или съесть семенники индюка. «Джейк Джилленхол, но только чтобы не есть семенники!» — немедленно отреагировала Дрю. На следующий день ей пришлось отреагировать на многочисленные сообщения в прессе о ее «нелюбви» к Джейку.



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На премьеру нового сезона «Диеты из Санта-Клариты» Бэрримор пришла с плакатом «Я люблю Джейка Джилленхола» и в свободном платье, скрывающем аппетитные контуры ее тела. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 43-летняя актриса и мама двоих детей Дрю Бэрримор откровенно рассказала телеведущему Джеймсу Кордену о своей физической форме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream По словам Дрю Бэрримор, во время съемок сериала «Диета из Санта-Клариты» она придерживается вегетарианской диеты и практически каждый день занимается спортом. «Но когда съемки заканчиваются, я ем, как свинья», — признает Дрю. Она говорит, что набор веса замечают не только ее домашние, но даже незнакомцы, из-за которых потом в Интернете ползут слухи о ее третьей беременности. Однажды поклонница остановила ее в ресторане, где Бэрримор обедала с друзьями и их детьми."Она и говорит: боже, сколько у вас детей! А я отвечаю — да нет же, моих только двое. А она — ну и, конечно, еще один на подходе? Пришлось ответить: я просто толстая сейчас!" — вспоминает актриса.После Джеймс Корден предложил ей игру-вызов: назвать самого неталантливого партнера по фильму или съесть семенники индюка. «Джейк Джилленхол, но только чтобы не есть семенники!» — немедленно отреагировала Дрю. На следующий день ей пришлось отреагировать на многочисленные сообщения в прессе о ее «нелюбви» к Джейку.На премьеру нового сезона «Диеты из Санта-Клариты» Бэрримор пришла с плакатом «Я люблю Джейка Джилленхола» и в свободном платье, скрывающем аппетитные контуры ее тела.



