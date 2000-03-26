Раздел: Культура
"Я не беременна, я просто толстая": американская актриса прокомментировала слухи
Дрю Бэрримор опровергла информацию о новой беременности.
43-летняя актриса и мама двоих детей Дрю Бэрримор откровенно рассказала телеведущему Джеймсу Кордену о своей физической форме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
По словам Дрю Бэрримор, во время съемок сериала «Диета из Санта-Клариты» она придерживается вегетарианской диеты и практически каждый день занимается спортом. «Но когда съемки заканчиваются, я ем, как свинья», — признает Дрю. Она говорит, что набор веса замечают не только ее домашние, но даже незнакомцы, из-за которых потом в Интернете ползут слухи о ее третьей беременности. Однажды поклонница остановила ее в ресторане, где Бэрримор обедала с друзьями и их детьми.
"Она и говорит: боже, сколько у вас детей! А я отвечаю — да нет же, моих только двое. А она — ну и, конечно, еще один на подходе? Пришлось ответить: я просто толстая сейчас!" — вспоминает актриса.
После Джеймс Корден предложил ей игру-вызов: назвать самого неталантливого партнера по фильму или съесть семенники индюка. «Джейк Джилленхол, но только чтобы не есть семенники!» — немедленно отреагировала Дрю. На следующий день ей пришлось отреагировать на многочисленные сообщения в прессе о ее «нелюбви» к Джейку.
Читайте также: В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении"
На премьеру нового сезона «Диеты из Санта-Клариты» Бэрримор пришла с плакатом «Я люблю Джейка Джилленхола» и в свободном платье, скрывающем аппетитные контуры ее тела.
43-летняя актриса и мама двоих детей Дрю Бэрримор откровенно рассказала телеведущему Джеймсу Кордену о своей физической форме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
По словам Дрю Бэрримор, во время съемок сериала «Диета из Санта-Клариты» она придерживается вегетарианской диеты и практически каждый день занимается спортом. «Но когда съемки заканчиваются, я ем, как свинья», — признает Дрю. Она говорит, что набор веса замечают не только ее домашние, но даже незнакомцы, из-за которых потом в Интернете ползут слухи о ее третьей беременности. Однажды поклонница остановила ее в ресторане, где Бэрримор обедала с друзьями и их детьми.
"Она и говорит: боже, сколько у вас детей! А я отвечаю — да нет же, моих только двое. А она — ну и, конечно, еще один на подходе? Пришлось ответить: я просто толстая сейчас!" — вспоминает актриса.
После Джеймс Корден предложил ей игру-вызов: назвать самого неталантливого партнера по фильму или съесть семенники индюка. «Джейк Джилленхол, но только чтобы не есть семенники!» — немедленно отреагировала Дрю. На следующий день ей пришлось отреагировать на многочисленные сообщения в прессе о ее «нелюбви» к Джейку.
Читайте также: В Швейцарии умерла певица, победившая на первом "Евровидении"
На премьеру нового сезона «Диеты из Санта-Клариты» Бэрримор пришла с плакатом «Я люблю Джейка Джилленхола» и в свободном платье, скрывающем аппетитные контуры ее тела.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
10
0
Оставьте свой комментарий