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Раздел: Культура  
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Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница

Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница Слухи, опубликованные в Интернете, подтвердились.

Два дня назад в прессе появились слухи о переменах в составе группы «ВИА Гра». Якобы Константин Меладзе готовится заменить Мишу Романову на другую участницу и уже проводит кастинги в поисках потенциальной солистки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Слухи подтвердились: Миша Романова решила покинуть коллектив спустя пять лет работы в нем. Об этом солистка «ВИА Гры» заявила в своем Инстаграм-аккаунте, написав трогательный пост благодарности. Девушка не стала углубляться в причину ухода, однако намекнула на то, что решение продиктовано любовью:

«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — объяснила Маша Романова свой уход из «ВИА Гры».

Теплый тон сообщения указывает на то, что девушка и коллектив расстались полюбовно и остались в дружеских отношениях. Певица назвала Константина Меладзе «обожаемым продюсером»:

«Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти».

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Фанаты, надеявшиеся на то, что новость окажется слухом, очень расстроились уходу любимой солистки и забросали аккаунт Романовой комментариями с комплиментами. Миша Романова работала в группе «ВИА Гра» с 2013 года вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница
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 Теги: ВИА Гра, Маша Романова

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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