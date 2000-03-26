Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница

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У ребят много общего – они оба любят музыку, являются подопечными Константина Меладзе и часто пересекаются.

Одна из новых солистка вновь созданной легендарной группы «ВИА Гра» 23-летняя Миша Романова, до того, как попасть в группу, выглядела совершенно по-другому. На персональной страничке девушки в социальной сети поклонники певицы нашли фотоснимки, где у Миши волосы окрашены в брутальный черный цвет. Такой образ Романовой сделал