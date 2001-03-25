Раздел: Культура
Лолита Милявская рассказала, как она пережила наркозависимость
Певица регулярно употребляла наркотики в возрасте от 40 до 41 года.
Скандальная российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину на три года, рассказала, что у нее были проблемы с наркотиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
По словам певицы, у нее была зависимость от ряда наркотических препаратов, на которые она подсела после развода с Александром Цекало. Лолита отметила, что это продолжалось недолго.
"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов", - поделилась Лолита.
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Ранее Лолита рассказала об алкогольной зависимости: "Я — алкоголик. Могу так себя назвать. Ведь как известно, тот, у кого реальные проблемы с выпивкой, никогда не признается никому, даже себе в том, что он алкоголик. Ну а у меня проблем нет", - заявила тогда певица.
Скандальная российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину на три года, рассказала, что у нее были проблемы с наркотиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
По словам певицы, у нее была зависимость от ряда наркотических препаратов, на которые она подсела после развода с Александром Цекало. Лолита отметила, что это продолжалось недолго.
"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов", - поделилась Лолита.
Читайте также: "Я не беременна, я просто толстая": американская актриса прокомментировала слухи
Ранее Лолита рассказала об алкогольной зависимости: "Я — алкоголик. Могу так себя назвать. Ведь как известно, тот, у кого реальные проблемы с выпивкой, никогда не признается никому, даже себе в том, что он алкоголик. Ну а у меня проблем нет", - заявила тогда певица.
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