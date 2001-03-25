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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода показала свою жизнь в США

Светлана Лобода показала свою жизнь в США Беременная певица продемонстрировала арендованную виллу.

35-летняя Светлана Лобода ждет второго ребенка — певица находится на седьмом месяце беременности. Артистка сообщила, что уходит в небольшой отпуск, чтобы записать новый альбом и подготовиться к рождению малыша, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

«Для меня это большое чудо… и я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание!» - пишет певица. Светлана пообещала вернуться в строй уже в июне.

Ребенок Лободы появится на свет в конце апреля-начале мая. Рожать певица отправилась в США. Она арендовала роскошную виллу в Лос-Анджелесе, стоимость которой составляет 800 тысяч рублей в неделю. Недавно в Stories артистка показала виллу, в которой сейчас живет.

Судя по всему, в доме проходили съемки, но Светлана не стала уточнять, какие именно. В кадре появилась и она сама: правда, округлившийся живот певица предпочла скрыть от камеры.

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Светлана по‑прежнему не раскрывает имени отца своего будущего ребенка, но журналисты подозревают, что им может оказаться солист группы Rammstein — Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода показала свою жизнь в США
Светлана Лобода показала свою жизнь в США
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 Теги: Лобода, США

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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