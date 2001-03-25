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Раздел: Культура  
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Елена Кравец показала первую прическу своей дочери

Елена Кравец показала первую прическу своей дочери Актриса "Квартала 95" опубликовала фото в Instagram.

Актриса, ведущая и продюсер Елена Кравец, которая в августе 2016 года родила двойню, показала трогательное фото дочки Кати, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.

Елена опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена малышка и ее первый хвостик. "Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!)))", - подписала снимок актриса.

Поклонников актрисы умилило фото и они принялись поздравлять с первой прической:

tatyana.pavlichenko Какая красавица
elenaprekrasnaya333 Поздравляю с первой прической! Наконец то
lena_lobachevska О бозє
elena_nelina Полный восторг
koroltasha Это так мило
berezhnaulia18 Самая красивая прическа!
v.dmitrenkoozeryanskaya Как мило!

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natali.n2016 Это самый красивый хвостик в мире!
kiril_official_04 Милота!

Елена Кравец показала первую прическу своей дочери
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 Теги: Елена Кравец, дочь, причёска

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     2017
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