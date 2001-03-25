Раздел: Культура
Елена Кравец показала первую прическу своей дочери
Актриса "Квартала 95" опубликовала фото в Instagram.
Актриса, ведущая и продюсер Елена Кравец, которая в августе 2016 года родила двойню, показала трогательное фото дочки Кати, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
Елена опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена малышка и ее первый хвостик. "Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!)))", - подписала снимок актриса.
Поклонников актрисы умилило фото и они принялись поздравлять с первой прической:
tatyana.pavlichenko Какая красавица
elenaprekrasnaya333 Поздравляю с первой прической! Наконец то
lena_lobachevska О бозє
elena_nelina Полный восторг
koroltasha Это так мило
berezhnaulia18 Самая красивая прическа!
v.dmitrenkoozeryanskaya Как мило!
Читайте также: Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница
natali.n2016 Это самый красивый хвостик в мире!
kiril_official_04 Милота!
Актриса, ведущая и продюсер Елена Кравец, которая в августе 2016 года родила двойню, показала трогательное фото дочки Кати, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
Елена опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена малышка и ее первый хвостик. "Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!)))", - подписала снимок актриса.
Поклонников актрисы умилило фото и они принялись поздравлять с первой прической:
tatyana.pavlichenko Какая красавица
elenaprekrasnaya333 Поздравляю с первой прической! Наконец то
lena_lobachevska О бозє
elena_nelina Полный восторг
koroltasha Это так мило
berezhnaulia18 Самая красивая прическа!
v.dmitrenkoozeryanskaya Как мило!
Читайте также: Из группы "ВИА Гра" ушла еще одна участница
natali.n2016 Это самый красивый хвостик в мире!
kiril_official_04 Милота!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2017
0
Оставьте свой комментарий