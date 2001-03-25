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Раздел: Культура  
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Камалия показала красавиц-дочерей

Камалия показала красавиц-дочерейПевица порадовала фанатов новыми фотографиями своих дочек.

Арабеллу и Мирабеллу сфотографировали на мероприятии "Человек года", которое прошло накануне в Киеве. Снимками Камалия поделилась в Инстаграме и Фейсбуке.

Фото очаровательной Мирабеллы ее звездная мама подписала так: "Моя принцесса Мирабелла вчера на церемонии вручения наград «Человек года».", а под снимком с симпатичной Арабеллой Камалия оставила такое сообщение: "Моя принцесса Арабелла вчера на церемонии вручения наград «Человек года».".

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Также, Камалия показала в соцсетях свежее семейное фото, на котором она запечатлена с дочками и мужем на том же торжественном мероприятии.

Камалия показала красавиц-дочерей

Камалия показала красавиц-дочерей

Камалия показала красавиц-дочерей
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 Теги: Камалия, дочки

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Сегодня, 11:42 » Автор: Валерия Янобекова
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