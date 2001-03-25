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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото

Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото Экс-ведущая "Орла и Решки" очаровала подписчиков в Инстаграме свежими кадрами.

На своей страничке в соцсети Леся Никитюк не так часто делится фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике или нижнем белье. Поэтому ее фолловеры с нетерпением ждут подобных снимков и каждый раз осыпают их лайками, а саму теле-звезду - комплиментами.

Подписала Леся новые фотки так: "От що робить зі мною твоя любов... влюбилась і афігела! Девушки...у вас тоже так? Влюбились И афигели?".

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Телеведущую искупали в комплиментах за роскошный образ и, конечно же, чувство юмора, которым она похвасталась на втором снимке.

Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото

Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото
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 Теги: Леся Никитюк, соблазн

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Сегодня, 12:58 » Автор: Валерия Янобекова
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