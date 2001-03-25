Раздел: Культура
Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото
Экс-ведущая "Орла и Решки" очаровала подписчиков в Инстаграме свежими кадрами.
На своей страничке в соцсети Леся Никитюк не так часто делится фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике или нижнем белье. Поэтому ее фолловеры с нетерпением ждут подобных снимков и каждый раз осыпают их лайками, а саму теле-звезду - комплиментами.
Подписала Леся новые фотки так: "От що робить зі мною твоя любов... влюбилась і афігела! Девушки...у вас тоже так? Влюбились И афигели?".
Читайте также: Украинская певица посвятила песню Олегу Виннику
Телеведущую искупали в комплиментах за роскошный образ и, конечно же, чувство юмора, которым она похвасталась на втором снимке.
На своей страничке в соцсети Леся Никитюк не так часто делится фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике или нижнем белье. Поэтому ее фолловеры с нетерпением ждут подобных снимков и каждый раз осыпают их лайками, а саму теле-звезду - комплиментами.
Подписала Леся новые фотки так: "От що робить зі мною твоя любов... влюбилась і афігела! Девушки...у вас тоже так? Влюбились И афигели?".
Читайте также: Украинская певица посвятила песню Олегу Виннику
Телеведущую искупали в комплиментах за роскошный образ и, конечно же, чувство юмора, которым она похвасталась на втором снимке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1331
0
Оставьте свой комментарий