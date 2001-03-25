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Раздел: Культура  
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Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпуска

Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпускаПевица похвасталась новыми фотографиями из Бангкока, где отдыхает с мужем.

Тоня Матвиенко показала в Инстаграме свежие фото из отпуска. Уже несколько дней она отдыхает с Арсеном Мирзояном в столице Таиланда.

"Ви чарівна пара. Ваші Очі сяють любов'ю!", "Very very very beautiful" - такие комплименты написали Тоне и Арсену их поклонницы.

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Почти две тысячи фолловеров Тони Матвиенко оценили ее отпускные фотки при помощи лайков.

Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпуска

Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпуска
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 Теги: Тоня Матвиенко, отпуск, семья

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Сегодня, 17:56 » Автор: Валерия Янобекова
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