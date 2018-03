Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпуска

Тоня Матвиенко показала в Инстаграме свежие фото из отпуска. Уже несколько дней она отдыхает с Арсеном Мирзояном в столице Таиланда."Ви чарівна пара. Ваші Очі сяють любов'ю!", "Very very very beautiful" - такие комплименты написали Тоне и Арсену их поклонницы.Почти две тысячи фолловеров Тони Матвиенко оценили ее отпускные фотки при помощи лайков.