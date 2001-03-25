Раздел: Культура
Тоня Матвиенко похвасталась фотографиями из отпуска
Певица похвасталась новыми фотографиями из Бангкока, где отдыхает с мужем.
Тоня Матвиенко показала в Инстаграме свежие фото из отпуска. Уже несколько дней она отдыхает с Арсеном Мирзояном в столице Таиланда.
"Ви чарівна пара. Ваші Очі сяють любов'ю!", "Very very very beautiful" - такие комплименты написали Тоне и Арсену их поклонницы.
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Почти две тысячи фолловеров Тони Матвиенко оценили ее отпускные фотки при помощи лайков.
Тоня Матвиенко показала в Инстаграме свежие фото из отпуска. Уже несколько дней она отдыхает с Арсеном Мирзояном в столице Таиланда.
"Ви чарівна пара. Ваші Очі сяють любов'ю!", "Very very very beautiful" - такие комплименты написали Тоне и Арсену их поклонницы.
Читайте также:Елена Кравец показала первую прическу своей дочери
Почти две тысячи фолловеров Тони Матвиенко оценили ее отпускные фотки при помощи лайков.
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