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Раздел: Культура  
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Оля Полякова удивила поклонников "королевским" образом

Оля Полякова удивила поклонников "королевским" образомЗвезда порадовала фанов эффектным образом.

Оля Полякова опубликовала в Instagram снимок, которым анонсировала грандиозное сольное шоу "Королева ночи" 26 октября во Дворце спорта. Этим концертом артистка откроет всеукраинский тур, в который отправится весной 2019 года. Для шоу она готовит новые хиты, интересные постановки и много ярких образов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

На фото Оля позирует в роскошном серебристо-золотом наряде со смелым декольте и оранжевой фатиновой юбкой, расшитой крупными пайетками.

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Наряд отлично подчеркнул стройные ноги суперблондинки. Образ Поляковой дополнили красивая корона с камнями, золотые босоножки и эффектный макияж с красной помадой.

Оля Полякова удивила поклонников "королевским" образом
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 Теги: Оля Полякова, образ, королева

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Сегодня, 19:21 » Автор: Едгар Букмирза
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