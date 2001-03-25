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"Очень странные дела 3": создатели сериала раскрыли детали нового сезона
В новом сезоне будет отсылка к фильму «Назад в будущее».
Продюсер сериала "Очень странные дела" Шон Леви на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе предоставил фанатам больше информации о новом сезоне. Стало известно, что Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, откроется с новой стороны и станет одним из ключевых персонажей в продолжении шоу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Мы определенно увидим Стива Харрингтона в третьем сезоне, и я просто скажу, что мы не забросим магию "Папы Стива". Я не хочу сказать слишком многого, но я буквально чувствую, что мы наткнулись на золотую жилу с "Папой Стивом"", - признался Леви.
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Продюсер вспомнил о романе Майка (Финн Вольфхард) и Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и отметил, что эти подростковые отношения будут нестабильными и веселыми. Шон добавил, что действие в новом сезоне сериала "Очень странных дела" будет происходить в 1985 году.
Продюсер сериала "Очень странные дела" Шон Леви на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе предоставил фанатам больше информации о новом сезоне. Стало известно, что Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, откроется с новой стороны и станет одним из ключевых персонажей в продолжении шоу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Мы определенно увидим Стива Харрингтона в третьем сезоне, и я просто скажу, что мы не забросим магию "Папы Стива". Я не хочу сказать слишком многого, но я буквально чувствую, что мы наткнулись на золотую жилу с "Папой Стивом"", - признался Леви.
Читайте также: «Игра престолов»: в восьмом сезоне будет всего 6 серий
Продюсер вспомнил о романе Майка (Финн Вольфхард) и Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и отметил, что эти подростковые отношения будут нестабильными и веселыми. Шон добавил, что действие в новом сезоне сериала "Очень странных дела" будет происходить в 1985 году.
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