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Раздел: Культура  
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"Очень странные дела 3": создатели сериала раскрыли детали нового сезона

"Очень странные дела 3": создатели сериала раскрыли детали нового сезонаВ новом сезоне будет отсылка к фильму «Назад в будущее».

Продюсер сериала "Очень странные дела" Шон Леви на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе предоставил фанатам больше информации о новом сезоне. Стало известно, что Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, откроется с новой стороны и станет одним из ключевых персонажей в продолжении шоу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Мы определенно увидим Стива Харрингтона в третьем сезоне, и я просто скажу, что мы не забросим магию "Папы Стива". Я не хочу сказать слишком многого, но я буквально чувствую, что мы наткнулись на золотую жилу с "Папой Стивом"", - признался Леви.

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Продюсер вспомнил о романе Майка (Финн Вольфхард) и Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и отметил, что эти подростковые отношения будут нестабильными и веселыми. Шон добавил, что действие в новом сезоне сериала "Очень странных дела" будет происходить в 1985 году.
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 Теги: Очень странные дела 3, сериал, продюсер

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Сегодня, 21:25 » Автор: Едгар Букмирза
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