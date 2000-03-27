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Раздел: Культура  
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Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье

Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье Папарацци заметили модель на улице в Голливуде.

Минувшее воскресенье Миранда Керр решила посвятить друзьям: 34-летняя модель вместе с подругами попала в объективы папарацци, когда они направлялись в ресторан в Беверли-Хиллз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

Австралийская знаменитость надела на встречу короткое платье с цветочным принтом, поверх которого накинула черное пальто. Свой повседневный образ Миранда дополнила белыми кедами, очками и маленькой черной сумочкой.

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Однако аксессуары стали не главным украшением Керр. Заметно вырос живот - вот что действительно придавало модели женственности и обаяния.

Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье
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 Теги: Миранда Керр, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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