Раздел: Культура
Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье
Папарацци заметили модель на улице в Голливуде.
Минувшее воскресенье Миранда Керр решила посвятить друзьям: 34-летняя модель вместе с подругами попала в объективы папарацци, когда они направлялись в ресторан в Беверли-Хиллз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Австралийская знаменитость надела на встречу короткое платье с цветочным принтом, поверх которого накинула черное пальто. Свой повседневный образ Миранда дополнила белыми кедами, очками и маленькой черной сумочкой.
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Однако аксессуары стали не главным украшением Керр. Заметно вырос живот - вот что действительно придавало модели женственности и обаяния.
Минувшее воскресенье Миранда Керр решила посвятить друзьям: 34-летняя модель вместе с подругами попала в объективы папарацци, когда они направлялись в ресторан в Беверли-Хиллз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Австралийская знаменитость надела на встречу короткое платье с цветочным принтом, поверх которого накинула черное пальто. Свой повседневный образ Миранда дополнила белыми кедами, очками и маленькой черной сумочкой.
Читайте также: Регина Тодоренко объяснила, как ей навредили татуировки
Однако аксессуары стали не главным украшением Керр. Заметно вырос живот - вот что действительно придавало модели женственности и обаяния.
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