Раздел: Культура
Мила Кунис и Эштон Кутчер ждут появления третьего ребенка, - СМИ
Подруга актрисы рассказала о её беременности.
Популярная американская киноактриса с украинскими корнями Мила Кунис и ее супруг - актер Эштон Катчер станут родителями в третий раз. Об этом сообщило австралийское издание со слов близкой подруги актрисы, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам приятельницы, Мила лично рассказала ей о беременности.
Отметим, что слухи об интересном положении актрисы появились уже давно, так как в последнее время Мила редко появляется на публике, а когда все же выходит в свет, то лишь в мешковатой одежде, скрывающей фигуру.
Но несмотря на сообщения СМИ, супруги не спешат комментировать новость о скором пополнении в их семье.
Кунис и Катчер поженились летом 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайатт Изабель, которая появилась на свет в 2014 году и сына Димитрия Портвуда, которого актриса родила в 2016 году.
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Мила Кунис родилась в Черновцах и прожила там до восьми лет. Потом семья актрисы эмигрировала в США.
Популярная американская киноактриса с украинскими корнями Мила Кунис и ее супруг - актер Эштон Катчер станут родителями в третий раз. Об этом сообщило австралийское издание со слов близкой подруги актрисы, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам приятельницы, Мила лично рассказала ей о беременности.
Отметим, что слухи об интересном положении актрисы появились уже давно, так как в последнее время Мила редко появляется на публике, а когда все же выходит в свет, то лишь в мешковатой одежде, скрывающей фигуру.
Но несмотря на сообщения СМИ, супруги не спешат комментировать новость о скором пополнении в их семье.
Кунис и Катчер поженились летом 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайатт Изабель, которая появилась на свет в 2014 году и сына Димитрия Портвуда, которого актриса родила в 2016 году.
Читайте также: Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье
Мила Кунис родилась в Черновцах и прожила там до восьми лет. Потом семья актрисы эмигрировала в США.
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