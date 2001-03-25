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Раздел: Культура  
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Мила Кунис и Эштон Кутчер ждут появления третьего ребенка, - СМИ

Мила Кунис и Эштон Кутчер ждут появления третьего ребенка, - СМИ Подруга актрисы рассказала о её беременности.

Популярная американская киноактриса с украинскими корнями Мила Кунис и ее супруг - актер Эштон Катчер станут родителями в третий раз. Об этом сообщило австралийское издание со слов близкой подруги актрисы, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По словам приятельницы, Мила лично рассказала ей о беременности.

Отметим, что слухи об интересном положении актрисы появились уже давно, так как в последнее время Мила редко появляется на публике, а когда все же выходит в свет, то лишь в мешковатой одежде, скрывающей фигуру.

Но несмотря на сообщения СМИ, супруги не спешат комментировать новость о скором пополнении в их семье.

Кунис и Катчер поженились летом 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайатт Изабель, которая появилась на свет в 2014 году и сына Димитрия Портвуда, которого актриса родила в 2016 году.

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Мила Кунис родилась в Черновцах и прожила там до восьми лет. Потом семья актрисы эмигрировала в США.
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 Теги: Мила Кунис, беременность

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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