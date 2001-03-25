Раздел: Культура
Анастасия Приходько показала трогательный подарок от дочери
Девочка подарила маме открытку.
Певица посвятила своим детям трогательный пост, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Анастасия Приходько написала, что ее дети – это главное достижение артистки в жизни. Певица отметила, что дочь Нану она родила в 21 год. Тогда Настя не была уверена, что из нее получится хорошая мама.
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Но сегодня Приходько уверена, что она достойно воспитывает своих детей, ведь они растут настоящими патриотами своей страны, как и их родительница. В доказательство Настя опубликовала открытку, которую получила в подарок от своих чад
Певица посвятила своим детям трогательный пост, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Анастасия Приходько написала, что ее дети – это главное достижение артистки в жизни. Певица отметила, что дочь Нану она родила в 21 год. Тогда Настя не была уверена, что из нее получится хорошая мама.
Читайте также: Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье
Но сегодня Приходько уверена, что она достойно воспитывает своих детей, ведь они растут настоящими патриотами своей страны, как и их родительница. В доказательство Настя опубликовала открытку, которую получила в подарок от своих чад
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