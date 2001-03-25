» » Анастасия Приходько показала трогательный подарок от дочери
Раздел: Культура  
0

Анастасия Приходько показала трогательный подарок от дочери

Анастасия Приходько показала трогательный подарок от дочери Девочка подарила маме открытку.

Певица посвятила своим детям трогательный пост, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.

Анастасия Приходько написала, что ее дети – это главное достижение артистки в жизни. Певица отметила, что дочь Нану она родила в 21 год. Тогда Настя не была уверена, что из нее получится хорошая мама.

Читайте также: Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье

Но сегодня Приходько уверена, что она достойно воспитывает своих детей, ведь они растут настоящими патриотами своей страны, как и их родительница. В доказательство Настя опубликовала открытку, которую получила в подарок от своих чад

Анастасия Приходько показала трогательный подарок от дочери
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анастасия Приходько, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     1123
     0

Похожие новости по теме

Настя Приходько удивила необычным тату Настя Приходько удивила необычным тату

Популярная украинская певица Анастасия Приходько удивила поклонников новой татуировкой.

Анастасия Приходько сильно изменилась Анастасия Приходько сильно изменилась

Настя Приходько кардинально сменила свой стиль.

Настя Приходько впервые показала фото повзрослевшей дочки Настя Приходько впервые показала фото повзрослевшей дочки

Сегодня у старшей дочери певицы День рождения.

Анастасия Приходько похвасталась естественной красотой Анастасия Приходько похвасталась естественной красотой

Настя Приходько, известная украинская певица, любит показываться поклонникам без макияжа, совсем этого не стесняясь.

Анастасия Приходько кардинально изменила имидж Анастасия Приходько кардинально изменила имидж

Сегодня большой сюрприз для своих поклонников сделала Анастасия Приходько, известная украинская певица, она перекрасилась в блондинку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх