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Раздел: Культура  
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Белла Хадид гуляла по Нью-Йорку в пуховике от украинского бренда

Белла Хадид гуляла по Нью-Йорку в пуховике от украинского брендаБренд набирает популярность.

Знаменитая американская модель Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в модном пуховике Michlin Electric Silver от украинского бренда IENKI IENKI . Свой образ звезда дополнила крупными ботинками Dr. Martens, сумочкой Prada и стильными узкими очками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Мировое признание бренд пуховиков IENKI IENKI получил в 2017 году. Одежда бренда продается в 93 магазинах по всему миру, в том числе в парижском универмаге Le Bon Marche, в нью-йоркском Barneys, а также в Лондоне, в универмаге Selfridges и Browns.

Белла Хадид гуляла по Нью-Йорку в пуховике от украинского бренда
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 Теги: Белла хадид, мода

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Сегодня, 11:59 » Автор: Анна Мартынова
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