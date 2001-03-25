Белла Хадид гуляла по Нью-Йорку в пуховике от украинского бренда

Бренд набирает популярность.



Знаменитая американская модель Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в модном пуховике Michlin Electric Silver от украинского бренда IENKI IENKI . Свой образ звезда дополнила крупными ботинками Dr. Martens, сумочкой Prada и стильными узкими очками, передает



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Мировое признание бренд пуховиков IENKI IENKI получил в 2017 году. Одежда бренда продается в 93 магазинах по всему миру, в том числе в парижском универмаге Le Bon Marche, в нью-йоркском Barneys, а также в Лондоне, в универмаге Selfridges и Browns.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Знаменитая американская модель Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в модном пуховике Michlin Electric Silver от украинского бренда IENKI IENKI . Свой образ звезда дополнила крупными ботинками Dr. Martens, сумочкой Prada и стильными узкими очками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Мировое признание бренд пуховиков IENKI IENKI получил в 2017 году. Одежда бренда продается в 93 магазинах по всему миру, в том числе в парижском универмаге Le Bon Marche, в нью-йоркском Barneys, а также в Лондоне, в универмаге Selfridges и Browns.



