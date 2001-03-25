» » Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью
Раздел: Культура  
0

Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью

Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерьюПевица порадовала поклонников свежим семейным кадром.

На своей страничке в Инстаграме Гайтана поделилась трогательным фото, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью Сапфир-Николь. Девочка так быстро выросла и теперь ее звездная мама частенько делится новыми фотографиями в социальной сети на радость фанатам.

Подписала певица это фото с дочкой очень скромно: "Сапфирчику 9 месяцев)))". На что ее фолловеры бурно отреагировали, написав в комментариях много приятных слов и пожеланий, адресованных симпатичной малышке с необыкновенно красивым именем.

Читайте также: Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье

Всего за один час после публикации новый снимок Гайтаны с ее дочкой оценили пользователи Инстаграма в тысячу лайков.

Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гайтана, дочь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:20 » Автор: Валерия Янобекова
     1005
     0

Похожие новости по теме

Ани Лорак похвасталась красивым фото с дочерью Ани Лорак похвасталась красивым фото с дочерью

Певица снялась в фотосессии вместе со своей дочкой Софией.

Гайтана показала свежее фото с дочкой Гайтана показала свежее фото с дочкой

Новое фото певицы с ее маленькой дочуркой растрогало пользователей Instagram.

Гайтана поделилась трогательным видео с дочкой Гайтана поделилась трогательным видео с дочкой

Певица показала, как ее дочь говорит первое слово "мама".

Светлана Лобода показала новое фото с подросшей дочкой Светлана Лобода показала новое фото с подросшей дочкой

Певица редко балует поклонников семейными фотографиями.

Звезда Звезда "Универа" показала селфи с подросшей дочкой

Анна Хилькевич сфотографировалась со своей дочуркой и поделилась снимком в Инстаграме.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх