Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью

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На своей страничке в Инстаграме Гайтана поделилась трогательным фото, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью Сапфир-Николь. Девочка так быстро выросла и теперь ее звездная мама частенько делится новыми фотографиями в социальной сети на радость фанатам.Подписала певица это фото с дочкой очень скромно: "Сапфирчику 9 месяцев)))". На что ее фолловеры бурно отреагировали, написав в комментариях много приятных слов и пожеланий, адресованных симпатичной малышке с необыкновенно красивым именем.Всего за один час после публикации новый снимок Гайтаны с ее дочкой оценили пользователи Инстаграма в тысячу лайков.