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Раздел: Культура  
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Анита Луценко похвалилась стройной фигурой

Анита Луценко похвалилась стройной фигуройВедущая шоу "Зважені та щасливі" показала, как выглядит в раздельном купальнике.

Обладательница идеальной спортивной фигуры Анита Луценко в очередной раз продемонстрировала изящные формы, выложив свежее фото с отдыха на Кипре в Инстаграм.

Подписала Анита этот снимок так: "Про шов над кесаревым разрезом. ещё у своего врача, что делала мне разрез я спросила про валик о котором все спрашивали всегда. Тогда она ответила про себя: когда лишние кг есть- есть валик, нет лишнего- нет валика. Сегодня я могу подтвердить эти слова - полностью согласна. Пару лишних кг , не говоря уже про 5-10-15 кг проявят валик-колбаску, как там его ещё обзывают. И ещё одно! Тренироваться после КС можно через 3-4 мес после родов. После посещения врача и его слов, что все ок, вперёд и с песней. До этого момента важно держать осанку и не горбиться иначе валик будет там кайфовать и наростать и нависать. Расправляйте плечи!".

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Подписчицы поблагодарили Аниту за дельный совет, а также не поскупились на лайки и комплименты, тем более, что повод есть - у нее сногсшибательная фигура.

Анита Луценко похвалилась стройной фигурой
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 Теги: Анита Луценко, фигура

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Сегодня, 14:50 » Автор: Валерия Янобекова
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