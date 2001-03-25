Раздел: Культура
Каннский фестиваль объявил бойкот известному телевизионному сервису
Netflix не сможет показать свои фильмы на кинофестивале.
Каннский кинофестиваль не позволил известному телевизионному сервису Netflix демонстрировать свои фильмы в конкурсной программе.
Ленты Netflix не соответствуют формату Каннского кинофестиваля, говорится в интервью директора фестиваля Тьерри Фремо журналу Film Francais. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Руководство фестиваля не хочет, чтобы фильмы-участники появлялись в интернете раньше премьеры во Франции. Также, по правилам конкурса, все картины должны выйти в прокат.
Фильмы Netflix доступны только онлайн, поэтому компания не может выполнить условия конкурса. Фремо отметил, что в прошлом году они сделали исключение для двух лент сервиса. Директор надеялся, что сможет убедить Netflix выпустить картины в прокат, однако сервис отказал.
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Директор фестиваля также отметил, что Netflix сможет показать свои фильмы в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы.
Напомним,в этом году Каннский фестиваль ввел более жесткие правила для участников. В частности, отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.
Каннский кинофестиваль не позволил известному телевизионному сервису Netflix демонстрировать свои фильмы в конкурсной программе.
Ленты Netflix не соответствуют формату Каннского кинофестиваля, говорится в интервью директора фестиваля Тьерри Фремо журналу Film Francais. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Руководство фестиваля не хочет, чтобы фильмы-участники появлялись в интернете раньше премьеры во Франции. Также, по правилам конкурса, все картины должны выйти в прокат.
Фильмы Netflix доступны только онлайн, поэтому компания не может выполнить условия конкурса. Фремо отметил, что в прошлом году они сделали исключение для двух лент сервиса. Директор надеялся, что сможет убедить Netflix выпустить картины в прокат, однако сервис отказал.
Читайте также: На Каннском кинофестивале эвакуировали гостей из-за угрозы теракта
Директор фестиваля также отметил, что Netflix сможет показать свои фильмы в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы.
Напомним,в этом году Каннский фестиваль ввел более жесткие правила для участников. В частности, отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.
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