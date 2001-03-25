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Раздел: Культура  
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Каннский фестиваль объявил бойкот известному телевизионному сервису

Каннский фестиваль объявил бойкот известному телевизионному сервисуNetflix не сможет показать свои фильмы на кинофестивале.

Каннский кинофестиваль не позволил известному телевизионному сервису Netflix демонстрировать свои фильмы в конкурсной программе.

Ленты Netflix не соответствуют формату Каннского кинофестиваля, говорится в интервью директора фестиваля Тьерри Фремо журналу Film Francais. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Руководство фестиваля не хочет, чтобы фильмы-участники появлялись в интернете раньше премьеры во Франции. Также, по правилам конкурса, все картины должны выйти в прокат.

Фильмы Netflix доступны только онлайн, поэтому компания не может выполнить условия конкурса. Фремо отметил, что в прошлом году они сделали исключение для двух лент сервиса. Директор надеялся, что сможет убедить Netflix выпустить картины в прокат, однако сервис отказал.

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Директор фестиваля также отметил, что Netflix сможет показать свои фильмы в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы.

Напомним,в этом году Каннский фестиваль ввел более жесткие правила для участников. В частности, отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.
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 Теги: фестиваль, Каннский, Netflix

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Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
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