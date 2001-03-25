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Раздел: Культура  
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В Британии вандалы осквернили памятник Дэвиду Боуи

В Британии вандалы осквернили памятник Дэвиду БоуиСкульптура под названием "Земной посланник" была установлена в центре города.

Вандалы осквернили первую в мире бронзовую статую Дэвида Боуи, которую недавно установили в британском городе Эйлсбери.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Неизвестные злоумышленники облили памятник краской, расписали стены возле памятника надписями RIP DB, а у подножия написали Feed the homeless first (сначала накорми бездомного).

Легендарный исполнитель был увековечен вместе со своими сценическими образами, которые были включены в скульптурную композицию.

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На переднем плане певец представлен в наиболее известном его альтер эго Зигги Стардаста. Также, на радость поклонникам музыканта, вмонтированные в монумент колонки каждый час воспроизводят его песни.

В Британии вандалы осквернили памятник Дэвиду Боуи
В Британии вандалы осквернили памятник Дэвиду Боуи

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 Теги: Скульптура, Британия, Дэвид Боуи

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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