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Раздел: Культура  
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Стало известно, во сколько Украине обойдется участие в «Евровидении»

Стало известно, во сколько Украине обойдется участие в «Евровидении»Продюсер выразила неуверенность касательно того, кто профинансирует поездку Melovin.

Продюсер развеял разошедшиеся слухи о том, что наша страна потратит на песенный конкурс $30-50 тыс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая дала приблизительную оценку, во сколько нашей стране обойдется участие в песенном конкурсе «Евровидение». Она уверена, что затраты на выступление одесского певца Melovin составят значительно больше $30-50 тыс., о которых сообщалось в прессе ранее.

«Бюджет в $30 тыс…Честно говоря, такого бюджета я не помню. Это очень мало. Этого хватит, если проводить «Евровидение» в Киеве. Но если нужно куда-то ехать, то вложиться в эту сумму – просто нереально», - считает Алена Мозговая.

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«Я не знаю, как сейчас это происходит и как будет… Говорят, что победитель нацотбора 2018 года Melovin едет за счет телеканала СТБ. Джамала, думаю, сама находила деньги и финансирование, как и все остальные», - отметила Мозговая.
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 Теги: Продюсер, Евровидение

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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