Раздел: Культура
Стало известно, во сколько Украине обойдется участие в «Евровидении»
Продюсер выразила неуверенность касательно того, кто профинансирует поездку Melovin.
Продюсер развеял разошедшиеся слухи о том, что наша страна потратит на песенный конкурс $30-50 тыс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Известный украинский продюсер Алена Мозговая дала приблизительную оценку, во сколько нашей стране обойдется участие в песенном конкурсе «Евровидение». Она уверена, что затраты на выступление одесского певца Melovin составят значительно больше $30-50 тыс., о которых сообщалось в прессе ранее.
«Бюджет в $30 тыс…Честно говоря, такого бюджета я не помню. Это очень мало. Этого хватит, если проводить «Евровидение» в Киеве. Но если нужно куда-то ехать, то вложиться в эту сумму – просто нереально», - считает Алена Мозговая.
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«Я не знаю, как сейчас это происходит и как будет… Говорят, что победитель нацотбора 2018 года Melovin едет за счет телеканала СТБ. Джамала, думаю, сама находила деньги и финансирование, как и все остальные», - отметила Мозговая.
Продюсер развеял разошедшиеся слухи о том, что наша страна потратит на песенный конкурс $30-50 тыс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Известный украинский продюсер Алена Мозговая дала приблизительную оценку, во сколько нашей стране обойдется участие в песенном конкурсе «Евровидение». Она уверена, что затраты на выступление одесского певца Melovin составят значительно больше $30-50 тыс., о которых сообщалось в прессе ранее.
«Бюджет в $30 тыс…Честно говоря, такого бюджета я не помню. Это очень мало. Этого хватит, если проводить «Евровидение» в Киеве. Но если нужно куда-то ехать, то вложиться в эту сумму – просто нереально», - считает Алена Мозговая.
Читайте также: Стало известно, во сколько Украине обойдется перепись населения
«Я не знаю, как сейчас это происходит и как будет… Говорят, что победитель нацотбора 2018 года Melovin едет за счет телеканала СТБ. Джамала, думаю, сама находила деньги и финансирование, как и все остальные», - отметила Мозговая.
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