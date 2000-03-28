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Раздел: Культура  
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Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумок

Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумокСъемки проходили в итальянском Неаполе.

Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании итальянского бренда сумок Carpisa.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa.

Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.

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Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.

Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумок
Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумок


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 Теги: актриса, фотосессия, бренд

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Сегодня, 00:04 » Автор: Едгар Букмирза
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