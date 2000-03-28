Раздел: Культура
Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумок
Съемки проходили в итальянском Неаполе.
Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании итальянского бренда сумок Carpisa.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa.
Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.
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Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.
Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании итальянского бренда сумок Carpisa.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa.
Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.
Читайте также: Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии
Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.
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