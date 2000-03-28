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Раздел: Культура  
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Оля Полякова станет "Королевой ночи" в конце октября

Оля Полякова станет "Королевой ночи" в конце октября Певица анонсировала новое осеннее шоу.

Известная украинская певица, судья "Лиги смеха" опубликовала в своем Instagram фото, в котором сообщила о старте нового сольного шоу "Королева ночи", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

"Новое шоу "Королева ночи" . Еще больше хитов, невероятных постановок и хорошего настроения! Запоминайте, 26.10, Дворец спорта, 19.00!", - написала под фото певица.

На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в серебристо-золотом наряде со смелым декольте и оранжевой фатиновой юбкой, расшитой крупными пайетками. Образ певицы дополнен красивой короной и красной помадой.

Акцент – на стройных ногах Поляковой, которые выгодно подчеркнули золотистые босоножки.

"Божечки как красиво", "Вау! Это будет шикарно", "Господи, какая красота! Век бы смотреть и любоваться", "Точно королева", "Она реально "Королева Ночи", "Королева!", - восхищались новым образом фанаты.

Другие же посчитали, что слишком рано артистка анонсировала концерт.

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"Оля, до 26.10 еще дожить надо!", "26 жовтня? Тут ошибки нет в дате?", "А не рановато?", "Ого, ну и дата! Это можно еще 5 песен про бывших написать", - писали подписчики.

Оля Полякова станет "Королевой ночи" в конце октября
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 Теги: Оля Полякова, анонс, шоу

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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