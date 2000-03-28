Раздел: Культура
Пенелопа Крус снова рекламирует сумки
Известная актриса снялась в рекламной фотосессии.
43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Съемки проходили в итальянском Неаполе. Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.
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Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.
43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Съемки проходили в итальянском Неаполе. Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.
Читайте также: Оля Полякова станет "Королевой ночи" в конце октября
Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.
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