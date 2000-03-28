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Раздел: Культура  
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Пенелопа Крус снова рекламирует сумки

Пенелопа Крус снова рекламирует сумки Известная актриса снялась в рекламной фотосессии.

43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Съемки проходили в итальянском Неаполе. Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.

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Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.

Пенелопа Крус снова рекламирует сумки
Пенелопа Крус снова рекламирует сумки
Пенелопа Крус снова рекламирует сумки
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 Теги: Пенелопа Крус, сумки

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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