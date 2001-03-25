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Раздел: Культура  
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Элизабет Херли порадовала поклонников фотографией в купальнике

Элизабет Херли порадовала поклонников фотографией в купальнике Британская актриса поделилась снимком с недавнего отдыха.

Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне прошлого года исполнилось 52 года, похвасталась идеальной фигурой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.

Пикантный кадр знаменитость разместила в личном микроблоге. На фото Элизабет в черном купальнике стоит на пляже и наслаждается солнцем.

Отметим, что снимок собрал около 9 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники актрисы удивляются, как ей удалось сохранить такую форму, которой может позавидовать любая девушка.

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Звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.

Элизабет Херли порадовала поклонников фотографией в купальнике
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 Теги: Элизабет Херли, фото

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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