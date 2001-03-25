Раздел: Культура
Элизабет Херли порадовала поклонников фотографией в купальнике
Британская актриса поделилась снимком с недавнего отдыха.
Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне прошлого года исполнилось 52 года, похвасталась идеальной фигурой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
Пикантный кадр знаменитость разместила в личном микроблоге. На фото Элизабет в черном купальнике стоит на пляже и наслаждается солнцем.
Отметим, что снимок собрал около 9 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники актрисы удивляются, как ей удалось сохранить такую форму, которой может позавидовать любая девушка.
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Звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.
Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне прошлого года исполнилось 52 года, похвасталась идеальной фигурой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Lime.
Пикантный кадр знаменитость разместила в личном микроблоге. На фото Элизабет в черном купальнике стоит на пляже и наслаждается солнцем.
Отметим, что снимок собрал около 9 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники актрисы удивляются, как ей удалось сохранить такую форму, которой может позавидовать любая девушка.
Читайте также: Оля Полякова станет "Королевой ночи" в конце октября
Звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.
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