Раздел: Культура
Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях
Пара провела совместный отпуск после очередных съёмок.
На прошлой неделе Бену Аффлеку пришлось сражаться с армией недоброжелателей в сети. Бурные обсуждения вызвала разноцветная татуировка с изображением птицы феникс, которой актер украсил свою спину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тогда прямого ответа обидчикам Бен так и не дал, оставив им возможность высказаться и благополучно забыть эту тему, а теперь актер и вовсе предпочитает посвящать все свое время работе и возлюбленной.
Несколько недель на Гавайях длятся съемки нового проекта Netflix, в которых Бен принимает участие. Дабы разлука не была столь долгой и мучительной, составить себе компанию в этой поездке Аффлек пригласил свою возлюбленную Линдси Шукус, роман с которой он обнародовал летом прошлого года.
Отношения Бена Аффлека с продюсером телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" Линдси Шукус начались летом прошлого года и развивались интенсивно. Уже в октябре пара начала жить вместе в Нью-Йорке, а зимой была замечена на встречах с риелторами в Лос-Анджелесе.
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Чем обернулась идея пары о покупке совместной недвижимости, пока неизвестно, но вместе знаменитостей по-прежнему видят часто, и выглядят они в эти моменты счастливыми и влюбленными.
На прошлой неделе Бену Аффлеку пришлось сражаться с армией недоброжелателей в сети. Бурные обсуждения вызвала разноцветная татуировка с изображением птицы феникс, которой актер украсил свою спину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тогда прямого ответа обидчикам Бен так и не дал, оставив им возможность высказаться и благополучно забыть эту тему, а теперь актер и вовсе предпочитает посвящать все свое время работе и возлюбленной.
Несколько недель на Гавайях длятся съемки нового проекта Netflix, в которых Бен принимает участие. Дабы разлука не была столь долгой и мучительной, составить себе компанию в этой поездке Аффлек пригласил свою возлюбленную Линдси Шукус, роман с которой он обнародовал летом прошлого года.
Отношения Бена Аффлека с продюсером телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" Линдси Шукус начались летом прошлого года и развивались интенсивно. Уже в октябре пара начала жить вместе в Нью-Йорке, а зимой была замечена на встречах с риелторами в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Пенелопа Крус снова рекламирует сумки
Чем обернулась идея пары о покупке совместной недвижимости, пока неизвестно, но вместе знаменитостей по-прежнему видят часто, и выглядят они в эти моменты счастливыми и влюбленными.
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