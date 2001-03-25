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Раздел: Культура  
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Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях

Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях Пара провела совместный отпуск после очередных съёмок.

На прошлой неделе Бену Аффлеку пришлось сражаться с армией недоброжелателей в сети. Бурные обсуждения вызвала разноцветная татуировка с изображением птицы феникс, которой актер украсил свою спину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Тогда прямого ответа обидчикам Бен так и не дал, оставив им возможность высказаться и благополучно забыть эту тему, а теперь актер и вовсе предпочитает посвящать все свое время работе и возлюбленной.

Несколько недель на Гавайях длятся съемки нового проекта Netflix, в которых Бен принимает участие. Дабы разлука не была столь долгой и мучительной, составить себе компанию в этой поездке Аффлек пригласил свою возлюбленную Линдси Шукус, роман с которой он обнародовал летом прошлого года.

Отношения Бена Аффлека с продюсером телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" Линдси Шукус начались летом прошлого года и развивались интенсивно. Уже в октябре пара начала жить вместе в Нью-Йорке, а зимой была замечена на встречах с риелторами в Лос-Анджелесе.

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Чем обернулась идея пары о покупке совместной недвижимости, пока неизвестно, но вместе знаменитостей по-прежнему видят часто, и выглядят они в эти моменты счастливыми и влюбленными.

Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях
Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях
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 Теги: Бен Аффлек, отпуск

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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