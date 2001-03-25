Людмила Барбир похвасталась стройными ногами

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На своей страничке в Инстаграме ведущая программы "Сніданок з 1+1" поделилась свежим фото, на котором продемонстрировала яркий образ и красивые ноги.Если быть точными, то ножки телеведущей оказались в центре внимания инстаграм-пользователей, а потому комплименты в адрес Людмилы льются рекой: "Красуня, очей не відвести)))", "Боже мой) жрица))", "Такая шикарная! Ножки суперские!" и это только некоторые из них.Количество лайков тоже продолжает расти и сейчас уже составляет чуть больше 1300.Поклонники не обделили Людмилу Барбир комплиментами и отметили еще, что в этом эфире утренней программы она была какой-то по-особенному красивой.