Раздел: Культура
Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время
Телеведущая сфотографировалась, лежа на диване.
После съемок Катя Осадчая прилегла отдохнуть со стаканом кофе/чая и целой вазой с конфетами.
Довольное лицо телеведущей говорит само за себя. Выглядит Катерина одновременно красивой и немножечко уставшей.
Подписала Катя свое фото так: "Perfect backstage :)".
Поклонники Осадчей не пожалели для нее комплиментов и оценили новое фото в 25 с лишним тысяч лайков.
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В комментариях активизировались хейтеры, которые возмутились тому, что она вместе с остальными звездами не скорбит из-за трагедии в российском г. Кемерово.
После съемок Катя Осадчая прилегла отдохнуть со стаканом кофе/чая и целой вазой с конфетами.
Довольное лицо телеведущей говорит само за себя. Выглядит Катерина одновременно красивой и немножечко уставшей.
Подписала Катя свое фото так: "Perfect backstage :)".
Поклонники Осадчей не пожалели для нее комплиментов и оценили новое фото в 25 с лишним тысяч лайков.
Читайте также: Беременность не помеха: Джамала рассказала, как держит себя в форме
В комментариях активизировались хейтеры, которые возмутились тому, что она вместе с остальными звездами не скорбит из-за трагедии в российском г. Кемерово.
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