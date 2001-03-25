» » Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время
Раздел: Культура  
0

Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время

Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное времяТелеведущая сфотографировалась, лежа на диване.

После съемок Катя Осадчая прилегла отдохнуть со стаканом кофе/чая и целой вазой с конфетами.

Довольное лицо телеведущей говорит само за себя. Выглядит Катерина одновременно красивой и немножечко уставшей.

Подписала Катя свое фото так: "Perfect backstage :)".

Поклонники Осадчей не пожалели для нее комплиментов и оценили новое фото в 25 с лишним тысяч лайков.

Читайте также: Беременность не помеха: Джамала рассказала, как держит себя в форме

В комментариях активизировались хейтеры, которые возмутились тому, что она вместе с остальными звездами не скорбит из-за трагедии в российском г. Кемерово.

Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Осадчая, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:02 » Автор: Валерия Янобекова
     1179
     0

Похожие новости по теме

Беременность не помеха: Джамала рассказала, как держит себя в форме Беременность не помеха: Джамала рассказала, как держит себя в форме

Джамала и ее муж Бекир Сулейманов совсем скоро станут родителями.

Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа

Телеведущая удивила подписчиков в Инстаграме, выставив напоказ свежее селфи.

Катя Осадчая впервые показала свое детское фото Катя Осадчая впервые показала свое детское фото

Телеведущая показала, как выглядела в 5 лет.

Катя Осадчая показала трогательный снимок со своим отцом Катя Осадчая показала трогательный снимок со своим отцом

Катя Осадчая показала своего папу

Катя Осадчая призналась, чем занимается в декрете Катя Осадчая призналась, чем занимается в декрете

Катя Осадчая показала свои кулинарные способности.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх