Раздел: Культура
Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями
Певица отдыхает в Каппадокии и регулярно обновляет ленту фотографий в Инстаграме.
Виктория Смеюха, она же Екатерина, отправилась отдыхать вместе с подругой в турецкий регион Каппадокию.
На отдыхе певица уже успела покататься на большом воздушном шаре, а также верблюде.
Свою страничку в Инстаграме Вика заполняет красочными фотками и делится таким образом со своими фолловерами самыми интересными моментами, которые запали ей в душу.
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В комментариях солистку "НеАнгелов" щедро осыпают комплиментами, в основном, за идеальную фигуру.
Виктория Смеюха, она же Екатерина, отправилась отдыхать вместе с подругой в турецкий регион Каппадокию.
На отдыхе певица уже успела покататься на большом воздушном шаре, а также верблюде.
Свою страничку в Инстаграме Вика заполняет красочными фотками и делится таким образом со своими фолловерами самыми интересными моментами, которые запали ей в душу.
Читайте также: Известная актриса снялась в яркой фотосессии для бренда сумок
В комментариях солистку "НеАнгелов" щедро осыпают комплиментами, в основном, за идеальную фигуру.
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