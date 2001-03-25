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Раздел: Культура  
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Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями

Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиямиПевица отдыхает в Каппадокии и регулярно обновляет ленту фотографий в Инстаграме.

Виктория Смеюха, она же Екатерина, отправилась отдыхать вместе с подругой в турецкий регион Каппадокию.

На отдыхе певица уже успела покататься на большом воздушном шаре, а также верблюде.

Свою страничку в Инстаграме Вика заполняет красочными фотками и делится таким образом со своими фолловерами самыми интересными моментами, которые запали ей в душу.

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В комментариях солистку "НеАнгелов" щедро осыпают комплиментами, в основном, за идеальную фигуру.

Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями

Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями

Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями
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 Теги: Виктория Смеюха, отпуск

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Сегодня, 13:45 » Автор: Валерия Янобекова
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