Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями

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Виктория Смеюха, она же Екатерина, отправилась отдыхать вместе с подругой в турецкий регион Каппадокию.На отдыхе певица уже успела покататься на большом воздушном шаре, а также верблюде.Свою страничку в Инстаграме Вика заполняет красочными фотками и делится таким образом со своими фолловерами самыми интересными моментами, которые запали ей в душу.В комментариях солистку "НеАнгелов" щедро осыпают комплиментами, в основном, за идеальную фигуру.