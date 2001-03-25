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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа

Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа В семействе Кардашян девушки одна за другой перекрашиваются в блондинок.

Вслед за сестрой Ким Кардашян и мамой Крис Дженнер Кайли перекрасилась в блондинку.

В Инстаграме звезда американского реалити-шоу о семье Кардашян похвалилась свежим фото, на котором предстала перед публикой с осветленными волосами.

Подписала Кайли свое фото так: "i think i was meant to be blonde!", что в переводе на русский язык означает: "Я думаю, что мне просто суждено быть блондинкой!".

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Почти 6 миллионов лайков собрало фото изменившей цвет волос Кайли Дженнер. Судя по всему, публике она в образе блондинки очень понравилась.

Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа
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 Теги: Кайли Дженнер, блондинка

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Сегодня, 15:25 » Автор: Валерия Янобекова
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