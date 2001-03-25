Фанаты искупали в комплиментах Ольгу Сумскую с младшей дочерью

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"Дуже красиві. Хай щастить Вам!", "Красотулі!!Неймовірні красуні! Донечка подорослішала, дай Бог їй легкої і щасливої долі!)", "Гарна донечка)", "Красота снаружи, красота внутри!", - такими комплиментами осыпали Ольгу Сумскую и Анну Борисюк.Фолловеры отметили, что обе дочери Ольги Сумской похожи на своих отцов, а вот Ольгиных черт у них обеих совсем мало.Более девяти тысяч пользователей соцсети не поскупились на лайки, оценив семейный кадр Сумской с младшей дочерью.