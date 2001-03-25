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Мелания Трамп прокомментировала громкий секс-скандал мужа

Мелания Трамп прокомментировала громкий секс-скандал мужаПервая леди решила уехать в семейный отель во Флориде.

Супруга действующего Президента США Дональда Трампа – Мелания – через своего представителя сделала заявление по поводу секс-скандала с участием ее мужа. Первая леди отметила, что совместно с главой государства воспитывает сына, который не должен пострадать от резонансных слухов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, прошла проверку на полиграфе. Эксперты подтвердили, что женщина рассказала правду об интимной связи с Дональдом Трампом, которая произошла 12 лет назад.

К этому времени жена Президента не комментировала этой позорной ситуации, однако решила обратиться к прессе с просьбой не использовать имя ее 12-летнего сына Бэррона в какой-либо публикации, поскольку подросток может получить психологическую травму. Представитель Мелании Трамп в Белом доме Стефани Гришем опубликовала соответствующее заявление в Twitter.

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Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях,– написала Стефани Гришем.

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 Теги: Мелания Трамп, секс-скандал, муж

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Сегодня, 21:53 » Автор: Едгар Букмирза
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