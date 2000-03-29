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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини

Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини Знаменитость сделала фото в своей ванной.

Американская звезда Ким Кардашьян показала поклонникам снимок из ванной, где она позирует в крошечном бикини. Поклонники осыпали кумира комплиментами, и отметили, что у Ким идеальная кожа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Подписчики наперебой начали заваливать Кардашьян комментариями по поводу ее форм, которые уже долгое время будоражат весь мир. И это не удивительно, ведь Ким по меркам современной красоты считается идеалом у многих мужчин. У нее тонкая талия, большая груди и широкие бедра.

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Пока звезды теряют время в спортзале, Кардашьян улучшает внешность с помощью пластических операций, которых у нее было множество. Несмотря на неестественную красоту, поклонники в восторге от пышных форм Кардашьян, которую в современном мире считают секс-символом.

Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини
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 Теги: Ким Кардашьян, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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