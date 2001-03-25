Раздел: Культура
Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже
Модель застали в Рио-де-Жанейро.
Обольстительная Гулар, "ангел" Victoria's Secret сейчас наслаждается отдыхом в Рио-де-Жанейро, где ее и поймали папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
33-летнюю модель увидели на пляже Копакабана.
Читайте также: Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини
Там она загорала и купалась, демонстрируя невероятно стройную фигуру в черном бикини.
Обольстительная Гулар, "ангел" Victoria's Secret сейчас наслаждается отдыхом в Рио-де-Жанейро, где ее и поймали папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
33-летнюю модель увидели на пляже Копакабана.
Читайте также: Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини
Там она загорала и купалась, демонстрируя невероятно стройную фигуру в черном бикини.
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