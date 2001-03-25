» » Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже
Раздел: Культура  
0

Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже

Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже Модель застали в Рио-де-Жанейро.

Обольстительная Гулар, "ангел" Victoria's Secret сейчас наслаждается отдыхом в Рио-де-Жанейро, где ее и поймали папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

33-летнюю модель увидели на пляже Копакабана.

Читайте также: Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини

Там она загорала и купалась, демонстрируя невероятно стройную фигуру в черном бикини.

Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже
Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже
Папарацци сфотографировали Изабель Гулар на бразильском пляже
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Изабель Гулар, пляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     194
     0

Похожие новости по теме

Ангел Victoria's Secret похвалилась шикарной фигурой в купальнике Ангел Victoria's Secret похвалилась шикарной фигурой в купальнике

Алессандра Амбросио показала идеальную фигуру на пляже

Хайди Клум показала подтянутую фигуру на пляже Хайди Клум показала подтянутую фигуру на пляже

Поклонники пришли в восторг от стройного тела модели.

Николь Кидман показала роскошную фигуру в бикини Николь Кидман показала роскошную фигуру в бикини

Актриса отдыхает на пляже в Сиднее.

40-летнюю Еву Лонгорию сфотографировали в ярком бикини 40-летнюю Еву Лонгорию сфотографировали в ярком бикини

Папарацци запечатлели актрису во время отдыха на пляже.

Знаменитая топ-модель была замечена в бикини на пляже Знаменитая топ-модель была замечена в бикини на пляже

Алессандра Амбросио, всемирно известная топ-модель, недавно попалась на камеры папарацци.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх