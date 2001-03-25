Раздел: Культура
Поклонники Антонио Бандераса заподозрили серьезную болезнь актера
Внешний вид актёра сильно изменился.
57-летний Антонио Бандерас, появившись на мероприятии, посвященном выходу на экраны сериала «Гений», где он сыграл роль великого художника Пабло Пикассо, поразил своим видом. Антонио выглядел больным. Поклонники актера заподозрили, что у него снова обострилось его сердечное-сосудистое заболевание, давшее о себе знать в прошлом году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
На самом деле, как уверил актер, беспокоиться не стоит — с ним все в полном порядке. А его странный вид связан с тем, что он произвел изменения в своем имидже, чтобы стать больше похожим на своего персонажа, передает showdream.org.
Дело в том, что Антонио не только избавился от своих волос, но и начисто сбрил брови! Что же касается его здоровья, как заверил Бандерас, с ним все обстоит совершенно нормально . «Я, правда, перенес инфаркт. Я не собираюсь скрывать этот факт, но хочу заметить, что он был не слишком серьезным и не нанес большого вреда моему организму!» — заявил актер.
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Напомним: в январе 2017-го стало известно о том, что Антонио, который после развода с Мелани Гриффит завел роман с гораздо более молодой девушкой Николь Кимпель, был экстренно госпитализирован, с жалобами на невыносимую боль в груди. Врачи поставили ему диагноз: инфаркт и сделали срочную операцию, установив в его аорту целых три стента. Это, как утверждают эксперты, противоречит заверениям Антонио о несерьезности приключившейся с ним истории.
57-летний Антонио Бандерас, появившись на мероприятии, посвященном выходу на экраны сериала «Гений», где он сыграл роль великого художника Пабло Пикассо, поразил своим видом. Антонио выглядел больным. Поклонники актера заподозрили, что у него снова обострилось его сердечное-сосудистое заболевание, давшее о себе знать в прошлом году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
На самом деле, как уверил актер, беспокоиться не стоит — с ним все в полном порядке. А его странный вид связан с тем, что он произвел изменения в своем имидже, чтобы стать больше похожим на своего персонажа, передает showdream.org.
Дело в том, что Антонио не только избавился от своих волос, но и начисто сбрил брови! Что же касается его здоровья, как заверил Бандерас, с ним все обстоит совершенно нормально . «Я, правда, перенес инфаркт. Я не собираюсь скрывать этот факт, но хочу заметить, что он был не слишком серьезным и не нанес большого вреда моему организму!» — заявил актер.
Читайте также: В США умер легендарный автор "Star Trek"
Напомним: в январе 2017-го стало известно о том, что Антонио, который после развода с Мелани Гриффит завел роман с гораздо более молодой девушкой Николь Кимпель, был экстренно госпитализирован, с жалобами на невыносимую боль в груди. Врачи поставили ему диагноз: инфаркт и сделали срочную операцию, установив в его аорту целых три стента. Это, как утверждают эксперты, противоречит заверениям Антонио о несерьезности приключившейся с ним истории.
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