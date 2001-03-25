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Раздел: Культура  
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Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочь

Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочьВ Инстаграме певица поделилась фотографиями с дочкой.

Первое фото с Лаурой Слава подписала так: "Кокетка в каком возрасте девочки начинают примерять вашу обувь? Признавайтесь))))", а под коллажем, где соединены ее фото с фотками дочери, певица оставила такое сообщение: "От осинки не родятся апельсинки)))".

В комментариях фолловеры солистки "НеАнгелов" сошлись во мнении, что Лаура очень похожа на свою маму, а потому сделали много комплиментов и девочке и ее маме Славе.

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Также, подписчицы певицы не обошли стороной ее вопрос о том, когда девочки начинают примерять мамину обувь. Как оказалось, большинство женщин сталкивается с таким явлением и не только мамы девочек, а еще и мальчиков.

Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочь

Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочь
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 Теги: Слава Каминская, дочь

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Сегодня, 11:59 » Автор: Валерия Янобекова
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