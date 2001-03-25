Тоня Матвиенко похвасталась свадебным фото из Таиланда

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отыграли свадьбу в прошлом году, а в медовый месяц отправились только сейчас. Пара выбрала Таиланд для романтического путешествия, а также решила заново пожениться.На своей страничке в Инстаграме Тоня поделилась атмосферным свадебным снимком, сделанным на закате. Поклонники написали много комплиментов и приятных пожеланий Тоне и Арсену: "Чудесно! дуже красиво!", "Потрясающее фото, будьте счастливы!", "Дивовижне фото!".Почти три тысячи фолловеров Тони оценили ее новое свадебное фото с Арсеном и поставили лайки.