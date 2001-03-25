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Раздел: Культура  
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Тоня Матвиенко похвасталась свадебным фото из Таиланда

Тоня Матвиенко похвасталась свадебным фото из ТаиландаЭто фото впечатлило инстаграм-пользователей.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отыграли свадьбу в прошлом году, а в медовый месяц отправились только сейчас. Пара выбрала Таиланд для романтического путешествия, а также решила заново пожениться.

На своей страничке в Инстаграме Тоня поделилась атмосферным свадебным снимком, сделанным на закате. Поклонники написали много комплиментов и приятных пожеланий Тоне и Арсену: "Чудесно! дуже красиво!", "Потрясающее фото, будьте счастливы!", "Дивовижне фото!".

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Почти три тысячи фолловеров Тони оценили ее новое свадебное фото с Арсеном и поставили лайки.

Тоня Матвиенко похвасталась свадебным фото из Таиланда
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 Теги: Матвиенко, Мирзоян, свадьба

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Сегодня, 13:25 » Автор: Валерия Янобекова
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