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Раздел: Культура  
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Злата Огневич появилась на публике в откровенном наряде

Злата Огневич появилась на публике в откровенном нарядеПоклонники не могут оторвать глаз от идеальной фигуры певицы.

Злата Огневич выложила в Интсаграм видео, которое снимали в тот момент, когда она собиралась на мероприятие "Музична платформа".

Подписала артистка этот ролик так: "А як би Ви назвали це відео? Чекаю на коментарі)))". В ответ она получила массу разнообразных комментариев-ответов, вот самые интересные из них: ""Главное, чтобы костюмчик сидел!" Чародейка!", ""о часи о нрави" - в часи наших бабусь - те що на вас - щось накшталт нічної сорочки))))) в такому на люди стид було виходити, ганебно .", "За хвилину, вона почне творити диво!)", "«На работу, как на праздник»".

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Видео Златы Огневич лайкнули более тысячи инстаграм-пользователей.

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 Теги: Злата Огневич, наряд, ноги

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Сегодня, 17:08 » Автор: Валерия Янобекова
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