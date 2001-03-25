Злата Огневич появилась на публике в откровенном наряде

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Злата Огневич выложила в Интсаграм видео, которое снимали в тот момент, когда она собиралась на мероприятие "Музична платформа".Подписала артистка этот ролик так: "А як би Ви назвали це відео? Чекаю на коментарі)))". В ответ она получила массу разнообразных комментариев-ответов, вот самые интересные из них: ""Главное, чтобы костюмчик сидел!" Чародейка!", ""о часи о нрави" - в часи наших бабусь - те що на вас - щось накшталт нічної сорочки))))) в такому на люди стид було виходити, ганебно .", "За хвилину, вона почне творити диво!)", "«На работу, как на праздник»".Видео Златы Огневич лайкнули более тысячи инстаграм-пользователей.